De MacBook Air wordt vernieuwd. Apple toonde zijn nieuwe laptop maandagavond tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC. De MacBook Air is een van de eerste laptops van Apple met een nieuwe M2-chip.

De M2-chip van Apple is gemaakt voor nieuwe Macs. De processor moet computers sneller, krachtiger en efficiënter maken.

Apple liet het nieuwe ontwerp van de MacBook Air zien. Niet langer loopt de behuizing van de laptop schuin af, maar is hij hoekiger. Daarmee lijkt hij dichtgeklapt meer op de MacBook Pro. Volgens Apple blijft de laptop licht (1,23 kilogram) en dun (11,3 millimeter).

Het beeldscherm van de Air is ook groter gemaakt, namelijk 13,6 inch in plaats van 13 inch. Dat komt doordat de randen dunner zijn gemaakt. De webcam is met een inkeping boven in de rand geplaatst. Overigens is die camera verbeterd. Hij ondersteunt nu een 1080p-resolutie in plaats van 720p en moet beter beeld geven bij minder licht.

De MacBook Air is voorzien van twee Thunderbolt-aansluitingen, een MagSafe-poort voor de oplader en een koptelefooningang. De laptop komt volgende maand beschikbaar in vier kleuren. Hij kost 1.519 euro.

Stage Manager zet alle geopende vensters onder elkaar. Stage Manager zet alle geopende vensters onder elkaar. Foto: Apple

MacOS Ventura moet orde scheppen in vensterchaos

Het nieuwe besturingssysteem voor Macs heet macOS Ventura. Een van de vernieuwingen is Stage Manager. Hiermee schuiven gebruikers alle geopende vensters naar een overzicht aan de zijkant van het beeldscherm, terwijl een actief scherm groot uitgelicht in beeld blijft. Dat moet het makkelijker maken om te schakelen tussen vensters en het overzicht te behouden.

De iPhone kan in macOS Ventura gebruikt worden als webcam. De Mac herkent de iPhone vanzelf, meldt Apple. De functie kan ook gebruikmaken van de groothoeklens, om het gezicht van de presentator in beeld te brengen, maar ook een bovenaanzicht van het bureau. Dat is volgens Apple handig voor het maken van doe-het-zelfvideo's of het laten zien van tekeningen.

In webbrowser Safari komt een optie om samen met anderen te browsen. In gedeelde tabgroepen kunnen mensen favoriete websites delen en live zien welke tabbladen anderen bekijken. Deze functie komt ook op andere apparaten van Apple.

MacOS Ventura is vanaf volgende maand beschikbaar als openbare testversie. In het najaar komt hij officieel gratis beschikbaar voor Mac-gebruikers.