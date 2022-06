Het toegangsscherm van de iPhone gaat op de schop in iOS 16. Apple kondigde de veranderingen voor het nieuwe besturingssysteem maandagavond aan tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC. Ook andere apparaten, zoals de Apple Watch en de Mac, krijgen verbeteringen.

Apple presenteerde iOS 16, het nieuwe besturingssysteem voor iPhones dat in september verschijnt. De belangrijkste vernieuwing is het toegangsscherm. Dat is het beeld op de iPhone dat je ziet als de telefoon is vergrendeld.

Voorheen waren daar de tijd, datum en meldingen en te zien. In iOS 16 kunnen mensen het scherm naar wens aanpassen. Zo is het lettertype en de kleur van de klok te veranderen en zijn er widgets toe te voegen (dat zijn interactieve informatieschermen die gebruikers in een oogopslag op de hoogte moeten brengen van updates). Zo zie je bijvoorbeeld in een oogopslag wat voor weer het wordt, wat er op de agenda staat of hoe ver je bent met je bewegingsdoel van de dag.

Ook komt er een widget voor Live Activities. Daarmee geeft een widget live updates, bijvoorbeeld over sportwedstrijden die op dat moment worden gespeeld.

Berichten aanpassen en nieuwe bediening voor ouders

Inkomende meldingen van apps verschijnen voortaan onder in beeld. Daarnaast zijn er verschillende toegangsschermen in te stellen voor verschillende focusmodi die door de gebruiker zijn ingesteld. Zo kun je overdag een werkomgeving instellen, terwijl de telefoon 's avonds een persoonlijke achtergrond toont.

Apple kondigt ook drie veranderingen voor iMessage aan. In de chatapp kunnen mensen verzonden berichten achteraf aanpassen. Ook zijn ze volledig in te trekken (voordat de ontvanger ze ziet) en zijn berichten te markeren als 'gelezen'.

Voor fotoliefhebbers komt er een gedeeld fotoboek dat werkt via iCloud. Maximaal zes personen kunnen hieraan deelnemen en via de Camera-app direct plaatjes toevoegen die andere deelnemers kunnen zien.

Ook zijn er vernieuwingen voor ouders die accounts voor hun kinderen beheren. Via een nieuw overzicht kunnen ze makkelijker aangeven hoelang kinderen op een iPad of iPhone mogen en tot welke apps en diensten ze toegang krijgen.

Niet alle iPhones krijgen iOS 16

Apple brengt iOS 16 uit voor de iPhone 8 en nieuwer. Dat betekent dat de iPhone 6S, iPhone 7 en de eerste generatie iPhone SE buiten de boot vallen. Deze telefoons ontvingen nog wel iOS 15, maar dat is de laatste software-update die ze zullen krijgen.

Apple Watch krijgt nieuwe sportfuncties

De Apple Watch krijgt in het najaar ook weer een grote update. Zoals elk jaar worden nieuwe wijzerplaten toegevoegd. Het zijn er vier dit jaar, waaronder twee gebaseerd op de aarde en de maan.

De Workout-app wordt ook vernieuwd. Hardlopers kunnen onder meer bekijken in welke hartslagzone ze lopen en zijn er intervals in te stellen. Triatleten kunnen van een nieuwe modus gebruikmaken, die vanzelf herkent wanneer een sporter zwemt, rent of fietst.

In WatchOS 9 zijn ook nieuwe gezondheidsfuncties toegevoegd. Een van de belangrijkste heeft te maken met de hartslagmeter. Die kan met de update een hartritmestoornis genaamd boezemfibrilleren herkennen. Daarnaast kunnen voor de Apple Watch schema's worden ingesteld voor de inname van medicijnen. De data worden op de Watch zelf opgeslagen, omwille van de privacy.

De weer-app komt naar de iPad

In iPadOS 16 draait het om samenwerken. Via een link in iMessage kunnen mensen meehelpen aan presentaties en documenten. Het lijkt op een werkwijze die Google al langer biedt met diensten als Docs en Sheets.

Apple brengt zijn Weer-app voor het eerst officieel uit op de iPad. De app lijkt op die van de iPhone, maar maakt gebruik van het grotere scherm door meer informatie in een oogopslag beschikbaar te maken.

Freeform is een nieuwe Apple-app: een digitaal whiteboard waar mensen live op kunnen krabbelen om ideeën te delen en te brainstormen. De app is ook te gebruiken op Macs en iPhones.