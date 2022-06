Arkady Volozh is teruggetreden als directeur van de Russische internetgigant Yandex. De Europese Unie heeft Volozh op een sanctielijst gezet, waardoor onder meer zijn financiële middelen zijn bevroren.

Volozh was in 1997 medeoprichter van Yandex, dat gezien kan worden als het Russische Google. Sinds kort was hij CEO van het internetbedrijf, toen zijn voorganger Tigran Khudaverdyan opstapte. Ook Khudaverdyan stond op de Europese sanctielijst.

Volgens de EU is Volozh op de lijst geplaatst omdat Yandex "staatsmedia en diens narratief in de zoekresultaten promootte". Ook zou het bedrijf berichten over Russische agressie tegen Oekraïne hebben verwijderd.

Volozh noemt de opgelegde scanties "misplaatst en uiteindelijk contraproductief", schrijft hij in een verklaring. Hij stapt niet alleen op als directeur, maar treedt ook af bij het bestuur van het bedrijf.

Yandex zelf is overigens niet het doelwit van Europese straffen. Het bedrijf zegt dat zijn dagelijkse operaties niet zullen lijden onder het vertrek van Volozh.