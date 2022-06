China heeft een raket met drie ruimtevaarders aan boord succesvol gelanceerd richting het ruimtestation Tiangong, melden staatsmedia. De taikonauten, zoals astronauten in China worden genoemd, moeten het ruimtestation afmaken. Het team is daar naar verwachting ongeveer zes maanden mee bezig.

Half april keerden drie andere Chinese astronauten terug na een verblijf van 183 dagen in de ruimte. Dat was de langste bemande Chinese ruimtemissie tot nu toe. Het vorige record stond op negentig dagen. Ze bouwden verder aan Tiangong, Chinees voor Hemels Paleis, en voerden experimenten uit. Ook maakten ze twee ruimtewandelingen.

China heeft grote ambities in de ruimte. Zo zette het al een rover neer op Mars en in 2033 wil het ook een bemande landing op de 'rode planeet' uitvoeren. In 2019 zette China als eerste land ooit een ruimtevaartuig op de 'achterkant' van de maan.