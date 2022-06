Toen Apple in 2010 de iPad introduceerde, duurde het niet lang voordat de eerste tegenhangers verschenen: de Android tablets. Tegenwoordig is het een stuk stiller bij Apple's concurrentie. Eigenlijk blijft vooral Samsung de strijd aangaan, en levert met de Galaxy Tab S8-serie één van de grootste tablets ooit.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide review (link) van Samsung Galaxy Tab S8-serie op Tweakers.

De Galaxy Tab S8 is in drie modellen verkrijgbaar: de Tab S8 (689 euro), de Tab S8+ (877 euro) en de Tab S8 Ultra (1053 euro). En waar die eerste twee van buiten eigenlijk sprekend op de Tab S7 van vorig jaar lijken, springt de S8 Ultra meteen in het oog. De tablet met zijn 14,6 inch is zo groot dat je het makkelijk met een los laptopscherm zou kunnen verwarren.

Ook de gebruikerservaring moet die van een laptop zijn, als het aan Samsung ligt. Hun apparaten worden nu al een tijdje geleverd met de software DeX, een gebruikersinterface die het besturingssysteem kan omtoveren zodat Android er net als de desktop van een pc uitziet. En hoewel niet alle Android-apps fijn opschalen naar het format van een desktopcomputer, kan het je toch uit de brand helpen als je een keer desktopwerk moet doen maar geen computer bij de hand hebt.

Groot, groter, grootst

De Samsung Galaxy Tab S8-series zijn met recht high-end tablets te noemen. Niet alleen beschikken ze over een krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor, die alle apps en games snel uit kan voeren, maar de tablet voelt ook soepel en vloeiend omdat het scherm een verversingssnelheid van 120Hz heeft. Dat zorgt voor een fijne ervaring die deze tablets van Samsung recht naar de top van het huidige aanbod stuurt - al is dat ook niet heel moeilijk, want in deze categorie is er amper concurrentie. Kijken wij bijvoorbeeld naar de resultaten van de tablettest op BestGetest, dan zien we dat Samsung samen met Apple de enige aanbieders op de lijst met aanraders zijn.

Ten opzichte van de S7-serie bevatten alle drie de S8-tablets een aantal fijne verbeteringen. Grote verschillen zijn het niet, maar het scherm is beter, de softwareondersteuning is langer en de camera schiet mooiere plaatjes. Bovendien heeft de S8 Ultra ook nog een extra camera aan boord.

De schermen bevatten alle drie een zeer goede kleurweergave, waarbij de S8+ en S8 Ultra een streepje voor hebben op het standaardmodel. Dat danken zij aan hun ondersteuning voor HDR10+, wat een welkome toevoeging is tijdens het afspelen van HDR-content. Toch weet de 'gewone' S8 met zijn lcd-scherm nog steeds prachtige kleuren weer te geven. Ook worden alle drie de modellen geleverd met de ondertussen gebruikelijke S Pen, een slimme stylus die heerlijk schrijft en tekent en je makkelijk kwijt kunt aan de achterkant van het apparaat. Daar blijft hij dankzij een magneet veilig op zijn plaats, terwijl de stylus ondertussen ook automatisch zijn batterij op kan laden.

Wel groot, maar geen desktop

Dankzij DeX is het goed mogelijk om desktopwerkzaamheden op deze tablets uit te voeren. Zodra je de apparaten aansluit op een monitor of USB-hub, verschijnt DeX automatisch en zijn de apparaten te gebruiken als desktops. Het is een groot pluspunt, alleen blijft het jammer dat niet alle apps even goed werken in deze modus. Lang niet elke app kan bijvoorbeeld beeldvullend worden weergegeven. Wanneer een app opnieuw weigert zichzelf te tonen in iets anders dan een klein verticaal formaat, verschijnen er deukjes in het idee dat je een desktop gebruikt.

Dit probleem toont een belangrijk verschil tussen het ecosysteem van Android, en dat van concurrent Apple. Op iPadOS vinden we een veel uniformer ecosysteem, waarin elke app perfect schaalt naar tablets. Android is wat dat betreft een stukje losser in de aanpak, waardoor niet elke app even lekker op het scherm past. Daarnaast is de m1-processor van de gemiddelde iPad gewoonweg krachtiger. Het is een verschil dat je niet zult merken bij het spelen van zware games zoals Genshin Impact, maar dat direct zichtbaar wordt wanneer je media gaat creëren. Doe je dat op een iPad, dan gaat het renderen een heel stuk sneller. Met een oog op de prijs kunnen we daarom stellen dat je in sommige gevallen beter af bent met een iPad.

Aan het einde van het verhaal kunnen we de Samsung Galaxy Tab S8-serie dus geen laptopvervangers noemen, maar deze tablets kunnen wel een zeer goede aanvulling zijn als je iets zoekt 'voor erbij'. Denk bijvoorbeeld aan het spelen van bepaalde games die leunen op touchscreenfunctionaliteit of het kijken van hdr-materiaal. Maar als je enkel een tablet wilt voor mediaconsumptie, kun je eigenlijk net zo goed voor de goedkopere A-serie gaan. Maar vergis je niet: de algehele ervaring met deze tablets is zo goed, dat wij veilig kunnen stellen dat dit de beste Android-tablets zijn die je op dit moment kunt krijgen.