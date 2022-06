Tesla wil in september het prototype onthullen van een mensachtige robot. Dat schrijft directeur Elon Musk vrijdag op Twitter.

De robot, die de naam Optimus heeft gekregen, werd vorig jaar augustus aangekondigd tijdens de AI Day-conferentie van Tesla. Ook dit jaar vindt dat evenement weer plaats. Musk meldt nu dat de bijeenkomst van augustus naar 30 september is verplaatst, zodat Tesla dan mogelijk een werkend prototype kan laten zien.

Tesla meldde eerder dat het gaat om een "vriendelijke robot" die is gemaakt "door mensen, voor mensen". Hij is vooral bedoeld om repetitieve en saaie taken uit handen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het doen van boodschappen en het oppakken of vastdraaien van een schroef.

De robot zou makkelijk te overmeesteren zijn door mensen, mocht hij toch niet zo vriendelijk zijn, verzekert Tesla: hij weegt zo'n 60 kilogram en kan lopen met een snelheid van ongeveer 8 kilometer per uur. Het gezicht van de robot is een scherm waarop informatie kan worden weergegeven.