De jaarlijkse Worldwide Developers Conference van Apple vindt maandag plaats. Het techbedrijf kondigt traditiegetrouw zijn nieuwe besturingssystemen aan voor iPhones, Macs en de Apple Watch. Maar er worden ook andere aankondigingen verwacht.

Verbeteringen van meldingen en gezondheidsfuncties in iOS 16

Verwacht geen volledig nieuw uiterlijk voor de software op de iPhone. Apple houdt naar verluidt hetzelfde design als voorgaande jaren. Het bedrijf focust zich volgens het doorgaans goed ingewijde Bloomberg onder meer op "verbeteringen van het notificatiescherm".

Wat dat precies inhoudt, blijft nog even gissen. In het vorig jaar verschenen iOS 15 gingen de iPhone-meldingen al op de schop. Zo konden notificaties van dezelfde apps gebundeld worden, zodat meerdere meldingen compact werden weergegeven. Bij iOS 16 wordt in elk geval verwacht dat widgets ook op het toegangsscherm getoond kunnen worden.

Daarnaast zou iOS 16 ondersteuning bieden voor een scherm dat altijd aan staat. Daarmee zou de ververssnelheid van de displays zodanig teruggeschroefd worden dat het nauwelijks energie kost. Dat werkt net zoals op de recente Apple Watches. Waarschijnlijk is deze functie alleen geschikt voor de nog te verschijnen iPhone 14 en niet voor oudere modellen.

Nog onbekend is welke telefoons iOS 16 kunnen draaien. De iPhone 6S wordt nog ondersteund voor iOS 15, maar heeft inmiddels zes updates gekregen. Mogelijk vist het toestel daarom dit jaar net naast de boot.

Nieuwe functies voor iPad, Mac en Watch

De iPad krijgt waarschijnlijk nog meer functies voor multitasking. De afgelopen jaren voegde Apple steeds dat soort updates toe, waardoor de tablet beter gebruikt kan worden als laptopvervanger. Voor iPadOS 16 wordt verwacht dat duidelijker in beeld komt welke apps er open staan. Ook kunnen gebruikers mogelijk het formaat van de vensters aanpassen.

Over de Watch en Mac doen nog niet veel geruchten de ronde. De Apple Watch zou wederom nieuwe wijzerplaten krijgen en meer soorten registreerbare sporten om lichaamsbeweging te tracken. Voor de Mac lijkt het erop dat er focusmodi worden toegevoegd voor specifieke momenten als gebruikers niet gestoord willen worden. Mogelijk gaat het besturingssysteem macOS Mammoth heten.

Nieuwe M2-processor

WWDC draait altijd grotendeels om software, maar mogelijk kondigt Apple ook zijn nieuwe M-processor voor laptops en computers aan. Deze M2 zou de apparaten sneller en krachtiger maken.

Wellicht doet Apple ook nieuwe Macs uit de doeken. Zo verwacht de doorgaans goed ingelichte journalist Mark Gurman "ergens halverwege dit jaar" een verbeterde MacBook Air. Die moet een nieuwere behuizing en een inkeping in het scherm voor de webcam krijgen.

Mocht de M2-chip aangekondigd worden, dan toont Apple misschien ook wel nieuwe versies van de MacBook Pro en de computers Mac Mini en Mac Pro.

Augmented reality

Geruchten dat Apple aan een eigen augmentedrealitybril werkt zijn er al jaren. Recent zouden bestuursleden van het bedrijf een prototype van de bril daadwerkelijk hebben getest. Met augmented reality kun je je omgeving nog wel zien, maar wordt er met projecties een virtuele laag over de werkelijkheid gelegd.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat Apple de headset laat zien, zou het kunnen dat het bedrijf alvast een tipje van de sluier oplicht van de software. Het besturingssysteem zou RealityOS gaan heten.

De openingspresentatie van software-event WWDC vindt maandag 6 juni om 19.00 uur plaats en is online te volgen. NU.nl doet verslag.