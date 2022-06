De Diablo-serie is al sinds de jaren negentig enorm populair onder gamers. Een nieuw deel in de reeks is dan ook vaak groot nieuws. Deze week verscheen Diablo Immortal op smartphones en pc, maar door strenge gokwetgeving in Nederland en België kwam het spel hier niet uit.

In Diablo lopen spelers rond in demonische kerkers en strijden ze tegen duistere wezens uit de onderwereld. Daarvoor worden ze beloond met allerlei magische wapens, pantsers en andere stukken uitrusting.

In Immortal worden die spullen niet alleen verdiend door te spelen, maar kun je ook een lootbox kopen vol met willekeurige voorwerpen.

Staat dat niet gelijk aan gokken? Dat is een vraag die al langer speelt. Je betaalt immers geld zonder te weten wat je ervoor terugkrijgt. Je prijs kan een waardevol wapen zijn, of een nutteloze ring.

98 Diablo Immortal

Kinderen beschermen

De Consumentenbond pleitte er afgelopen week voor om strenger op te treden tegen de digitale pakjes. Samen met consumentenorganisaties uit andere Europese landen roept de bond overheden op nieuwe regels te maken voor lootboxen.

De organisaties wijzen er vooral op hoe aantrekkelijk de digitale pakjes zijn voor kinderen. De verleiding kan voor hen extra groot zijn om iets speciaals voor hun game te winnen, anders komen ze misschien minder goed mee met hun vriendjes in het spel.

Volgens onderzoek onder zeshonderd ouders voelt een kwart van de kinderen die lootboxen zien zich verplicht iets te kopen.

Rechtszaak tegen FIFA

De Nederlandse Kansspelautoriteit vindt het in ieder geval wél gokken. De toezichthouder strijdt al langer tegen de digitale verrassingspakketten. In 2019 legde de Kansspelautoriteit een dwangsom op aan EA, de maker van voetbalspel FIFA.

In FIFA kunnen spelers een pakje met willekeurige voetballers kopen, waar ze vervolgens mee kunnen spelen in hun eigen team. Iedereen hoopt natuurlijk op een Cristiano Ronaldo of Karim Benzema, maar de beste spelers zijn expres extra zeldzaam gemaakt. Volgens de Kansspelautoriteit stond dat gelijk aan een kansspel, waar EA geen vergunning voor heeft.

In maart van dit jaar veegde de Raad van State die dwangsom van tafel. Volgens de uitspraak kon het openen van pakjes niet los worden gezien van FIFA als geheel, wat een behendigheidsspel is. Ook kunnen de voetballers niet gemakkelijk worden verhandeld. Daardoor is de geldwaarde van zo'n speler discutabel.

Dat wil niet zeggen dat álle lootboxen nu direct legaal zijn in alle games. Als het openen van pakketjes wel als losstaand onderdeel gezien kan worden, of als de inhoud makkelijk te verhandelen is, zou een eventuele rechtszaak misschien anders uitpakken.

Aanpassen van games

Voorlopig zijn lootboxen dus niet verboden. Toch kiezen sommige uitgevers van games ervoor om in te grijpen. Er zijn spellen die Nederland en België helemaal overslaan.

Eerder gebeurde dat bij Lost Ark, nu heeft Blizzard Activision besloten ook Diablo Immortal hier niet uit te geven. Hoewel het niet duidelijk is of de lootboxen de wet overtreden, werkt de dreiging van rechtszaken kennelijk afschrikwekkend.

Andere uitgevers besloten hun games aan te passen. Valve blokkeerde in 2018 in ons land de mogelijkheid om lootboxen te kopen in games als Counter-Strike. Fortnite-maker Epic zegt zelf tot inzicht te zijn gekomen en is wereldwijd gestopt met de pakjes. In de populaire shooter krijg je nu geen willekeurige outfits of andere voorwerpen, maar kun je altijd precies zien waar je je geld aan uitgeeft.