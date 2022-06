Een twintigjarige vrouw uit Mexico heeft een oortransplantatie ondergaan, waarbij de oorschelp uit de 3D-printer kwam. Dat is een primeur.

De Mexicaanse is geboren met de aandoening microtie. De oorschelp is daarbij niet of nauwelijks ontwikkeld.

Het nieuwe oor is gemaakt van cellen van de vrouw die ervoor zorgen dat kraakbeen wordt aangemaakt. De cellen zijn gemengd met een bio-inkt en vervolgens is een spiegeling van het gezonde oor geprint.

De transplantatie met het oor, gemaakt door het bedrijf 3DBio Therapeutics, is een experiment. De komende vijf jaar wordt de vrouw nog gevolgd om te zien hoe het oor zich ontwikkelt op de langere termijn.

Het 3D-printen van een oor maakt het proces van een transplantatie volgens het bedrijf een stuk sneller en gemakkelijker. De procedure duurt een paar uur en kan ook buiten het ziekenhuis worden uitgevoerd.

Het is niet bekend wat de oortransplantatie kost, maar een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen The New York Times dat de kosten in lijn zijn met die van een reguliere transplantatie.