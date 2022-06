Ruimtevaartorganisatie NASA raakte eind februari het contact kwijt met zijn MAVEN-satelliet die in een baan rond Mars zweeft. Na maanden werkt alles weer naar behoren, maar de satelliet raakte bijna verloren, zegt NASA-onderzoeker Shannon Curry tegen Space.com.

Eind februari raakte MAVEN in de problemen door instrumenten die de oriëntatie van de satelliet meten. Daardoor kon de draaiing van het toestel niet worden geregistreerd en zou de baan niet bijgesteld kunnen worden bij afwijkingen.

Vanwege de problemen schakelde MAVEN over naar een veiligheidsmodus die hem in slaap hield. Een team van ontwikkelaars werkte ondertussen op aarde aan een nieuw systeem waarmee de satelliet op een andere manier zou kunnen navigeren.

Het team werkte al langer aan nieuwe navigatiesoftware, waarmee sterren als referentiepunten worden gebruikt. Het was de bedoeling dat het systeem in oktober klaar zou zijn, maar doordat de ontwikkeling maanden voor op schema lag, was het mogelijk om die eerder naar de satelliet te uploaden. Daardoor lukte het eind mei om MAVEN weer werkend te krijgen.

Volgens Curry was het overschakelen van de satelliet op de veiligheidsmodus niet catastrofaal. "Maar we kwamen erg dicht bij het verliezen van de satelliet." Ze noemt de problemen van MAVEN "zeer serieus en eng".

MAVEN staat voor Mars Atmosphere and Volatile Evolution en zweeft sinds 2014 in een baan rond Mars. Het ruimtevaartuig bestudeert de Marsatmosfeer en helpt mee als tussenstation voor de communicatie tussen de aarde en Marsrovers.