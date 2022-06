Het kabinet en de Tweede Kamer hebben bezwaren tegen de Europese plannen voor een digitale identiteit. Dat blijkt donderdag uit een motie die is ingediend namens verschillende partijen.

De Europese Commissie kondigde de plannen in juni 2021 aan. Brussel wil een app - zelf spreekt de Europese Unie van een wallet - uitbrengen waarin van alles van je zelf te vinden is, zoals een rijbewijs, diploma's en medische verklaringen.

Met de digitale identiteit moet je zaken kunnen doen met de overheid, maar ook met bedrijven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om aantonen dat je meerderjarig bent als je alcohol wil kopen, een bankrekening openen of je aanmelden bij sociale media.

Hoewel nog niet duidelijk is hoe de app er technisch uit gaat zien, ziet de Tweede Kamer bezwaren vanwege de "gevaren voor burgers en risico's van misbruik". Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt na berichtgeving van de NOS dat er ook zorgen zijn over het Europese identiteitsnummer binnen het kabinet.

Het kabinet wil niet dat de gegevens van burgers in een centraal systeem worden opgeslagen. Liever ziet het een soort Europees burgerservicenummer (BSN), laat het ministerie weten in een reactie aan NU.nl. Daarnaast zouden overheden, bedrijven en burgers niet gedwongen mogen worden om gebruik te maken van het Europese persoonsnummer.

Vooralsnog lijkt dat ook niet het plan van Brussel: de Europese Commissie heeft steeds benadrukt dat de app niet verplicht wordt. De vraag is echter of je eraan kunt ontkomen. De CoronaCheck-app was ook niet verplicht, maar je had die praktisch wel nodig om tijdens de coronamaatregelen de horeca te bezoeken of binnen de Europese Unie te reizen.