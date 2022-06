Sheryl Sandberg stopt als topvrouw bij Facebook-moederbedrijf Meta. Haar opvolger is nog niet aangekondigd, maar het is al wel duidelijk dat de nieuwe operationeel directeur voor flink wat uitdagingen staat.

Aantal dagelijkse gebruikers moet blijven stijgen

Facebook had in het vierde kwartaal van vorig jaar voor het eerst sinds zijn oprichting minder dagelijkse gebruikers dan het voorgaande kwartaal. Het ging om 1,929 miljard, tegenover 1,930 miljard in het derde kwartaal.

De daling van het aantal dagelijkse gebruikers in combinatie met een lagere omzetverwachting zorgde er in februari voor dat Meta een kwart van zijn waarde verloor op de beurs. Plotseling was het bedrijf 230 miljard dollar (bijna 215 miljard euro) minder waard. Het was in dollars de grootste waardedaling binnen een dag in de Amerikaanse beursgeschiedenis.

Facebook wist zich in het eerste kwartaal van dit jaar overigens wel te herstellen. Het aantal dagelijkse gebruikers steeg toen met 4 procent naar twee miljard mensen. Het bedrijf zal ongetwijfeld willen dat deze stijgende lijn doorzet, net als bij Instagram en WhatsApp. Maar Meta zegt ook last te hebben van concurrerende videoplatforms, zoals TikTok en Snapchat.

Nepnieuws en haatzaaierij tegengaan

Ook met een nieuwe operationeel directeur moet Meta de balans zien te vinden tussen het beschermen van de vrijheid van meningsuiting en het tegengaan van nepnieuws. Dat is in het verleden met Sandberg aan het roer niet altijd even goed gegaan.

Facebook-klokkenluider Frances Haugen zei vorig jaar nog dat Meta investeerders heeft misleid over de aanpak van desinformatie op zijn netwerk. Volgens haar was op het platform onjuiste informatie over het coronavirus en klimaatverandering in overvloed, terwijl tegen investeerders werd gezegd dat het probleem onder controle was.

Beschadigd imago moet worden opgepoetst

Dat was niet de enige onthulling die Haugen deed. Zo blijkt uit onderzoek dat Instagram slecht is voor het zelfbeeld van tieners. Door het sociale medium zouden zij bijvoorbeeld eetstoornissen ontwikkelen en depressiever worden. Maar door de verslavende algoritmes blijven ze de app wel veel gebruiken.

Meta zou dit ook weten, maar er niets aan doen. Volgens Haugen vindt het bedrijf winst maken belangrijker dan zijn gebruikers. Ook zou Meta verdeeldheid onder gebruikers juist hebben aangemoedigd, omdat die daardoor vaker zouden terugkeren.

Metaverse tot een succes maken

Meta gaat de komende jaren flink investeren in de metaverse. Dat wordt een gedeelde online wereld waarin mensen kunnen praten, werken en gamen. In de metaverse moet alles van Facebook samenkomen. De 'wereld' is niet gebonden aan platte schermen en is ook te bezoeken via virtualreality- of augmentedrealitybrillen.

De investeringen op dit gebied nemen een hap uit de winst van het bedrijf. En hoewel de metaverse hét nieuwe succes van Meta moet gaan worden, is er nog geen duidelijk verdienmodel.