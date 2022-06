Samen herinneringen over geliefden bewaren en meer mogelijkheden om je volgende Airbnb-overnachting te vinden. Dit zijn de apps van de week.

Lalo

De app Lalo wil de geschiedenis van je familie bewaren door samen met vrienden en familieleden herinneringen op te slaan. Dat kun je doen in de vorm van stemberichten, video's, foto's en teksten.

Je kunt Lalo gebruiken om grote gebeurtenissen zoals een trouwerij of een geboorte vanuit verschillende perspectieven vast te leggen. Daarnaast kun je ook zoveel mogelijk herinneringen over een overleden geliefde verzamelen. Alles wat je toevoegt in de app is alleen zichtbaar voor de mensen die er je toegang toe geeft.

Lalo is gratis te gebruiken, maar in de toekomst moet je een abonnement te nemen voor meer opslagruimte. De makers beloven verder geen advertenties in de app te plaatsen of data van gebruikers te verkopen.

Download Lalo voor Android of iOS (gratis).

60 Lalo

Airbnb

Airbnb heeft een grote update voor zijn app uitgerold. Met deze app kun je wereldwijd plekjes vinden om te overnachten, van kamers bij mensen thuis tot bijzondere huizen op afgelegen plekken. Om deze locaties te vinden is de zoekfunctie uitgebreid met categorieën, zoals 'strand', 'luxe', 'boerderijen' en 'bijzonder'.

Ook is het nu mogelijk om een verblijf op te delen. Als Airbnb geen woning kan vinden voor de volledige vakantieperiode, kun je een voorstel krijgen om de overnachtingen te verdelen over meerdere huisjes.

Ook nieuw is AirCover, om gebruikers te beschermen tegen oplichterij. Zo krijgt de gebruiker het geld terug of een degelijk alternatief aangeboden als de eigenaar binnen een maand voor de reis de boeking annuleert, de woning niet klopt met de advertentie of je onverwachts voor een dichte deur eindigt.

AirCover is gratis. Het bevat ook een telefoonnummer dat altijd gebeld kan worden als gasten zich niet veilig voelen.

Download Airbnb voor Android of iOS (gratis).

129 Airbnb Aircover

Ni no Kuni: Cross Worlds

De Japanse filmstudio Studio Ghibli is vooral bekend dankzij animatiefilms zoals Spirited Away en Howl's Moving Castle. De afgelopen jaren werkte de studio ook samen met gamestudio Level-5. Het resultaat was de Ni no Kuni-serie voor pc en spelcomputers.

Die serie krijgt er nu een jong broertje bij voor smartphones: Cross Worlds. De game is ontwikkeld door een andere ontwikkelaar, Netmarble, maar hanteert dezelfde aantrekkelijke Ghibli-stijl als zijn grotere broers.

In Ni no Kuni: Cross Worlds doet het hoofdpersonage mee met een test voor een experimentele game. Dat gaat fout, waardoor het personage terechtkomt in de wereld van Ni no Kuni. Daar is een strijd gaande, en als speler moet je helpen door opdrachten uit te voeren en vijanden te verslaan. Cross Worlds is een ontspannen rollenspel met een grote wereld, waarin een hoop te ontdekken is.

Voordat je in de game duikt, is het handig om te weten dat Cross Worlds een aantal eigenaardigheden heeft. Zo speelt de game het beste als je deze automatisch laat doorgaan. Soms krijg je niet eens de keuze om de besturing over te nemen, bijvoorbeeld wanneer je automatisch naar je opdrachten loopt. Zo kun je 'doorspelen' terwijl je telefoon in je zak zit, maar het is een aanpak waar je maar net van moet houden.

Daarnaast is de game gratis te spelen, maar blijft veel vergrendeld tot je besluit geld uit te geven. Dat gebeurt in deze game via Netmarbles eigen cryptovaluta. Extra voorzichtigheid is dus op zijn plaats.

Download Ni no Kuni: Cross Worlds voor Android of iOS (gratis).

83 Ni no Kuni: Crossworlds