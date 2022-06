Sheryl Sandberg heeft woensdag haar afscheid bij Facebook-moederbedrijf Meta bekendgemaakt. Hoewel ze geldt als nummer twee van het bedrijf direct achter oprichter Mark Zuckerberg, was Sandberg zakelijk gezien degene die zorgde dat Facebook schatrijk en machtig werd.

Sandberg maakte in 2008 de overstap van Google naar Facebook. Het sociale netwerk bestond toen nog maar vier jaar en begon flink te groeien. Zuckerberg was toen 23 jaar, Sandberg 39.

Haar plan was om vijf jaar bij Facebook te blijven, zichzelf te ontwikkelen als zakenvrouw en daarna een groot bedrijf te gaan leiden. Ze wilde van het sociale netwerk een duurzaam bedrijf maken dat succesvol en winstgevend zou worden op het gebied van advertentieverkopen.

Ze bleef uiteindelijk veertien jaar. Naast Zuckerberg werd Sandberg hét gezicht van Facebook. "Ik wist in 2008 nauwelijks hoe ik een bedrijf moest runnen", schrijft Zuckerberg na de bekendmaking van Sandbergs afscheid. "Sheryl vormde onze reclameafdeling, nam fantastische mensen aan, smeedde onze managementcultuur en leerde mij hoe ik het bedrijf moest leiden. Ze verdient de eer voor zo veel van wat Meta vandaag de dag is."

De focus op advertentieverkopen heeft Facebook geen windeieren gelegd. In 2021 was ongeveer 97 procent van de 117 miljard dollar (109 miljard euro) aan inkomsten bij Facebook afkomstig uit de verkopen van reclames. Dat was in 2008 wel anders. "Er waren wel wat advertenties, maar die leverden nauwelijks wat op", herinnert Sandberg zich in haar afscheidsbericht op Facebook.

Met Sandberg aan de top groeide Facebook uit naar een bedrijf dat inmiddels ruim 2,8 miljard dagelijkse gebruikers op zijn platforms heeft. Meta, zoals Facebooks moederbedrijf nu heet, is inmiddels ook de eigenaar van WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger. Stuk voor stuk populaire diensten met veel gebruikers.

Na mooie jaren volgden de schandalen

Maar het succes kent ook een keerzijde. Onder leiding van Sandberg kreeg Facebook te maken met enorme schandalen. Zo lekten er in 2015 gegevens van tientallen miljoenen gebruikers, die later werden gebruikt voor het tonen van doelgerichte (politieke) reclame. Dat gebeurde onder meer bij de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump in 2016.

Dat advertentiebeleid kwam door de jaren heen vaker in opspraak. Zo was niet altijd duidelijk wie er achter de reclames zat. Ook konden adverteerders hun reclames wel of juist niet aan mensen met een bepaalde achtergrond tonen, tot Facebook dat beleid aanpaste. Tot begin dit jaar was het mogelijk om advertenties aan te bieden op basis van seksuele geaardheid en de religie van gebruikers.

Ook begin 2021 was er controverse rond Facebook, na de bestorming van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Sandberg zei toen dat die bestorming was georganiseerd "op platforms die niet zoals wij de verspreiding van haatberichten tegen kunnen gaan, die niet zo transparant zijn als wij". Later bleek dat er ook veelvuldig oproepen op Facebook waren gedaan.

Sheryl Sandberg en Mark Zuckerberg in 2014. Sheryl Sandberg en Mark Zuckerberg in 2014. Foto: EPA

Spannende tijd voor Meta

Sandberg geldt als een van de belangrijkste vrouwen met een hoge machtspositie in het Amerikaanse Silicon Valley, waar de grootste techbedrijven zijn gevestigd. Ze vertrekt naar eigen zeggen om zich te focussen op filantropische inspanningen en wil meer tijd doorbrengen met haar gezin.

Sandberg blijft als bestuurslid betrokken bij Facebook. Wie haar toppositie daar overneemt, is nog niet bekend.

Hoewel het bedrijf financieel gezond is, groeit het minder hard dan voorheen. Ook ligt het bij wetgevers onder een vergrootglas.

Het metaverse (alles wat je kunt bedenken in een virtuele wereld) moet hét nieuwe succes van Meta gaan worden, maar een duidelijk verdienmodel is er nog niet. Verder wordt het spannend wat de nieuwe Europese regelgeving rond de online bescherming van burgers gaat betekenen voor het bedrijf. Wat dat betreft heeft de opvolger van Sandberg grote schoenen te vullen.