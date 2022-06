De storing waar ASN Bank, RegioBank en SNS Bank donderdag last van hadden, is opgelost. Door de storing konden gebruikers niet internetbankieren.

De banken vallen onder moederbedrijf de Volksbank. Een woordvoerder bevestigt dat er sprake was van een storing, maar kon niet zeggen hoe deze is ontstaan. "Dat zijn we nog aan het analyseren."

Op de website allestoringen.nl melden honderden mensen dat ze problemen ervaren. De problemen ontstonden rond 10.00 uur en waren rond 13.00 uur opgelost.