VodafoneZiggo biedt nog niet overal in Nederland vrije modemkeuze. Daarmee overtreedt het bedrijf regels die begin dit jaar zijn ingegaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft de internetprovider tot 1 juli de tijd om alles alsnog in orde te maken, anders volgt er een dwangsom van 12.500 euro per dag.

Klanten van internetaanbieders moeten sinds 28 januari van dit jaar zelf kunnen kiezen welke modems of routers ze gebruiken. Maar sommige klanten van Ziggo hebben die optie nog niet.

Een woordvoerder van VodafoneZiggo laat aan NU.nl weten dat de provider tot juli de tijd heeft om vrije modemkeuze overal mogelijk te maken. Het dreigen met dwangsommen is bedoeld om de druk op te voeren zodat snel aan de regels wordt voldaan.

Als VodafoneZiggo op 1 juli niet aan de regels voldoet, zal per dag dat daar geen verandering in komt een dwangsom van 12.500 euro worden opgelegd. De geldboete kan oplopen tot maximaal 500.000 euro.

Een woordvoerder van VodafoneZiggo denkt niet dat het zover komt en verwacht dat op 1 juli iedereen toegang heeft tot vrije modemkeuze. De klanten die de optie nu nog niet hebben, wonen in gebieden waar voorheen UPC-netwerken lagen. "Dat netwerk is technisch anders opgebouwd, waardoor er daar meer werk is om de mogelijkheid van een eigen modem in te voeren."

Volgens de provider heeft het overgrote deel van de klanten inmiddels de vrijheid om zelf een modem of router te kiezen. Hoeveel klanten die mogelijkheid nog niet hebben, is onduidelijk.