NASA heeft de commerciële bedrijven Axiom Space en Collins Aerospace aangewezen om nieuwe ruimtepakken voor de ruimtevaartorganisatie te maken. Toekomstige astronauten gaan de pakken dragen tijdens ruimtewandelingen en bij de terugkeer op de maan. Het prijskaartje voor de ontwikkeling van de ruimtepakken bedraagt 3,5 miljard dollar (3,28 miljard euro).

De pakken moeten klaar zijn voor de eerste missie van Project Artemis, het ruimtevaartprogramma dat voor het eerst sinds 1969 Amerikaanse astronauten terug moet zetten op de maan. Als alles verloopt volgens plan, zou dat in 2025 moeten gebeuren.

Astronauten van NASA dragen al veertig jaar dezelfde soort pakken. Die zijn aan vervanging toe, maar het lukt NASA niet om ze zelf te ontwikkelen. De ruimtevaartorganisatie begon in 2007 aan nieuwe ruimtepakken te werken en heeft er inmiddels 420 miljoen dollar uitgegeven. Een eerste prototype werd in 2019 gepresenteerd, maar vanwege geldgebrek, technische problemen en de COVID-19-pandemie liep verdere ontwikkeling weer vertraging op.

Daarom heeft de organisatie nu twee andere bedrijven aangewezen om de pakken te maken. In totaal geeft NASA 3,5 miljard dollar uit. Wat de specifieke verdeling is van dat bedrag tussen Collins Aerospace en Axiom Space is niet bekend.

Bedrijven werken al jaren aan ruimtepakken

Collins Aerospace heeft veel ervaring met ruimtepakken. Het bedrijf hielp ook bij het ontwikkelen van de huidige NASA-pakken. Axiom Space is een relatieve nieuwkomer. Het bedrijf focust zich doorgaans op de bouw van private ruimtestations. Als de ruimtepakken gemaakt zijn, kan NASA ze gebruiken, maar ze blijven in handen van de ruimtebedrijven. Dat betekent dat ze ook voor andere missies ingezet kunnen worden.

De ruimtepakken moeten zo gemaakt worden dat ze geschikt zijn voor verschillende lichaamstypen. Daarnaast moeten ze veelzijdiger en minder lomp zijn dan de huidige ruimtepakken van NASA.

Voor de bedrijven geldt dat de pakken in 2025 klaar moeten zijn. Zowel Axiom Space als Collins Aerospace heeft al jaren eigen ruimtepakken in ontwikkeling.