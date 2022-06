De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) maakt gebruik van omstreden hacksoftware van het Israëlische bedrijf NSO Group. De software werd onder meer gebruikt om in 2019 binnen te dringen in de telefoon van Ridouan T., blijkt donderdag uit onderzoek van de Volkskrant.

Vier anonieme bronnen zeggen tegen de krant dat de AIVD gebruikmaakt van Pegasus, zoals de software heet. Eind 2019 zou de commerciële hacksoftware zijn ingezet om T. op te sporen. De crimineel was destijds voortvluchtig en hield zich schuil in Dubai. De Volkskrant zegt niet te weten welke rol de software daar precies bij speelde.

De AIVD wil niets zeggen over de kwestie en zijn werkwijze. Ook NSO Group bevestigt niet of Nederland een klant is. Inez Weski, de advocaat van T., noemt de hacksoftware "een buitenwettelijk technisch middel".

Pegasus is een omstreden stuk software. Niet alleen inlichtingen- en opsporingsdiensten van verschillende landen zouden de software gebruiken voor het opsporen van criminelen; ook overheden maken er gebruik van om onder anderen oppositieleden, activisten en journalisten in de gaten te houden.

Vorige maand bleek dat Kamerlid Pieter Omtzigt als rapporteur van de Raad van Europa bezig is met een onderzoek naar Pegasus. Hij wil erachter komen of de software ook in Nederland wordt gebruikt. "Ik wil weten binnen welk kader het is ingezet, tegen welke categorieën personen, en hoe het toezicht is georganiseerd", zegt hij tegen de Volkskrant. "Ook wil ik weten wat de premier van het gebruik van Pegasus door Nederland vindt."