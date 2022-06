Sheryl Sandberg stopt na de zomer na veertien jaar als operationeel directeur bij Facebook-moederbedrijf Meta. Sandberg, die na oprichter Mark Zuckerberg als hét gezicht van het bedrijf geldt, blijft nog wel aan als bestuurslid, schrijft ze woensdag op Facebook.

De 52-jarige Sandberg werkte sinds 2008 bij Facebook. Daarvoor werkte ze onder meer bij consultancyfirma McKinsey en later bij Google.

Als operationeel directeur (of chief operating officer) was het aan Sandberg om Facebook om te toveren tot een winstgevend bedrijf, wat het bij haar aantreden in 2008 nog niet was. Twee jaar later was Facebook dat wel, dankzij het advertentiemodel dat nu nog steeds de basis van Facebook en ook moederbedrijf Meta vormt.

"Het is tijd om aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen", schrijft Sandberg. Wat haar plannen precies zijn, weet ze naar eigen zeggen ook niet. Ze zal zich vooral richten op haar stichting. Facebook-oprichter en Meta-CEO Mark Zuckerberg noemt het vertrek van Sandberg het "einde van een tijdperk".