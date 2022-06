Als de politie een AMBER Alert verstuurt, krijgen voortaan ook Instagram-gebruikers de meldingen te zien. De alarmdienst wordt in vijfentwintig landen aan het sociale medium toegevoegd, waaronder in Nederland, meldt Instagram woensdag.

Gebruikers ontvangen een AMBER ALERT als er in de buurt een zoektocht bezig is naar een vermist kind. In zo'n bericht staan details over het vermiste kind, zoals een foto en een omschrijving.

Instagram gebruikt onder meer de opgegeven woonplaats van gebruikers, IP-adressen en locatie-instellingen om te bepalen wie de meldingen te zien krijgen. Mensen kunnen de berichten ook doorsturen naar vrienden.

"We weten dat er een grotere kans is om vermiste kinderen terug te vinden als meer mensen ernaar uitkijken, zeker in de eerste paar uur van de vermissing", schrijft Instagram.

Op Facebook, wat net als Instagram onder moederbedrijf Meta valt, zijn sinds 2015 al AMBER Alerts beschikbaar. Het is niet duidelijk waarom de functie nu pas aan Instagram wordt toegevoegd.