Was het een oplichter die je belde? Een callcenter dat je iets wilde aansmeren? Of heb je toch een belangrijk telefoontje gemist? Met deze tips achterhaal je de eigenaar van een onbekend nummer.

Telefoonnummer opzoeken

Het klinkt misschien logisch, maar veel mensen staan er niet bij stil: zoek het nummer eens op via Google. Zeker als het een vast nummer is, is de kans groot dat het van een bedrijf is. En jij bent vást niet de eerste die erdoor wordt gebeld.

Naast opzoekmogelijkheden als de Telefoongids, bestaan er ook websites die telefoonnummers aan bedrijven koppelen. Op bijvoorbeeld wieheeftgebeld.nl delen gebruikers hun ervaringen, zodat jij niet meer hoeft op te nemen als je door een verkoper wordt gebeld.

WhatsApp gebruiken

Ben je gebeld door een 06-nummer dat je niet kent, dan is WhatsApp de beste manier om de identiteit van de beller te achterhalen. Voeg het nummer toe aan je contactenlijst. Open vervolgens WhatsApp, zoek het nieuwe contact op en open een chatgesprek.

Bovenin zie je het profiel van deze onbekende persoon. Grote kans dat de beller een profielfoto heeft ingesteld. Wellicht kun je hieraan herkennen van wie het nummer is. Als je op de foto tikt, komt mogelijk ook nog de naam in beeld die de persoon zichzelf gegeven heeft in WhatsApp.

Facebook als telefoonboek

Vroeger kon je voor deze truc ook Facebook gebruiken, omdat het platform bijna als een soort telefoonboek werkte. Alle vrienden waren er met hun telefoonnummer te vinden. Tegenwoordig zijn de regels wat strenger en werkt dit alleen nog als iemand specifiek heeft aangegeven vindbaar te willen zijn met een telefoonnummer.

Wel kun het onbekende nummer aan je contacten toevoegen en Facebook vervolgens in je contactenlijst te laten speuren. Ga daarvoor naar je instellingen en klik op 'Contacten uploaden'. Door dat aan te vinken, stelt Facebook vrienden voor op basis van de contacten op je telefoon. Grote kans dat daar dan ook de onbekende beller tussen staat.

Beller-id inschakelen

Wil je voortaan meteen weten wie jou belt, dan kun je op Android-telefoons 'Beller-id' inschakelen. Google vergelijkt dan het bellende nummer met alle bedrijfsprofielen die op Google staan opgeslagen. Zo zie je direct welk bedrijf probeert om jou te bellen. Ook kun je mogelijke spamtelefoontjes laten filteren.

Heb je een iPhone of wil je meer opties, dan zijn er ook apps verkrijgbaar die deze functie kunnen overnemen. Apps als Truecaller en Hiya hebben databases met miljoenen nummers.