Bij een internationale politieactie is de beruchte Android-malware FluBot uitgeschakeld, meldt Europol woensdag. Volgens het samenwerkingsverband van de Europese politiediensten gaat het om een van de snelst verspreidende mobiele malware ooit.

Bij de actie waren in totaal elf landen betrokken, maar het is uiteindelijk de Nederlandse politie geweest die de infrastructuur van FluBot heeft verstoord. Daardoor werkt de malware niet meer, meldt Europol.

FluBot werd voor het eerst gesignaleerd in 2020, maar won vooral in 2021 aan terrein. De malware werd geïnstalleerd via sms-berichten waarin Android-gebruikers werden gevraagd om op een link te klikken en een applicatie te downloaden. Dat zou nodig zijn om bijvoorbeeld een pakketbezorging te volgen of een voicemailbericht af te luisteren.

Eenmaal geïnstalleerd konden hackers beveiligingsmechanismen uitschakelen en inloggegevens van bankapps buitmaken. Ook kregen zij toegang tot telefoonlijsten en wachtwoorden. Via geïnfecteerde smartphones werd de malware vervolgens verder verspreid.

Europol meldt dat het onderzoek naar de personen achter FluBot nog loopt. Vooralsnog is niemand aangehouden.