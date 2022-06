De website van Ticketmaster kampt woensdag met technische problemen, waardoor de kaartverkoper zich genoodzaakt ziet om de kaartverkoop voor concerten van Bruce Springsteen uit te stellen. Op donderdag 2 juni om 11.00 uur wordt de verkoop hervat.

Op sociale media klagen honderden fans van Springsteen over de problemen bij Ticketmaster. De kaartverkoop voor concerten van 'The Boss' in Landgraaf en Amsterdam startte woensdag om 10.00 uur. Veel klanten die door de wachtrij heen waren gekomen, meldden dat ze bij de betaling te maken kregen met een storing. Daardoor kon de verkoop niet worden afgerond.

Ticketmaster maakt niet bekend waardoor de problemen zijn ontstaan, maar heeft ze in verschillende berichten op Twitter wel erkend. "We vinden dit erg vervelend en zijn hard bezig om dit op te lossen", schreef het bedrijf rond 10.30 uur.

Later bleek dat de technische storing zodanig aanhield, dat de verkoop moest worden uitgesteld. "Net als de Bruce Springsteen-fans balen wij hier ook enorm van", meldt Ticketmaster. "Onze excuses voor het ongemak."

De online wachtrijen zijn lang. Mensen die als gevolg van de storing niet door het betalingsproces kwamen, zeggen dat ze daarna terug in de wachtrij werden geplaatst. Zij hadden dan soms weer ruim 100.000 anderen voor zich.