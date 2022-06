China wil over enkele dagen drie astronauten lanceren naar ruimtestation Tiangong, dat nog in aanbouw is. Deze plannen heeft het land met het ruimtestation.

Het eerste onderdeel van Tiangong (Chinees voor Hemels Paleis) werd vorig jaar april gelanceerd. Dat is een buis van bijna 17 meter lang en iets meer dan 4 meter breed. Daar moeten de drie astronauten leven, eten, slapen, sporten, werken en onderzoek doen.

Het is overigens niet de eerste keer dat er taikonauten, oftewel ruimtevaarders uit China, naar het ruimtestation gaan. In oktober vertrok de eerste groep al naar Tiangong. Ze verbleven in totaal zes maanden aan boord van het ruimtestation.

Tijdens hun verblijf maakten de astronauten ruimtewandelingen en voerden ze controles aan de zogenoemde leefmodule uit. Ook testten ze een aanwezige robotarm en sorteerden ze voorraden voor nieuwe missies. In de toekomst is het de bedoeling dat ze technologische en wetenschappelijke experimenten zullen uitvoeren.

Modules moeten aan elkaar worden gekoppeld

China hoopt Tiangong aan het eind van het jaar volledig af te hebben. Daarvoor moeten nog wel eerst twee andere onderdelen aan de eerste module worden gekoppeld. Dat gebeurt naar verwachting in juli en oktober. Zodra alle modules gekoppeld zijn, moeten er vier bevoorradingsmissies plaatsvinden.

Elke module weegt ongeveer 20.000 kilogram, waardoor het totale gewicht van het ruimtestation op 60.000 kilogram uitkomt. Tiangong heeft een levensduur van tien jaar.

Zodra de bouw is afgerond, is er aan boord plek voor zes astronauten. Zij hebben dan in totaal meer dan 110 kubieke meter tot hun beschikking. Het ruimtestation zal daarnaast drie grote toevoerluiken bevatten: twee voor astronauten en één voor het aanleveren van vracht.

China is geen partner van ruimtestation ISS

Wanneer Tiangong voltooid is, zal China het enige land zijn dat een eigen ruimtestation exploiteert. China is geen partner van het ruimtestation ISS, waar Europa, de Verenigde Staten en Rusland bij zijn aangesloten. Het land is dus aangewezen op een eigen station.

China werkt tot dusver in de ruimtevaart niet of nauwelijks samen met andere landen. Als het ruimtestation klaar is, kan daar wel wat verandering in komen. "In de nabije toekomst zullen we zowel Chinese als buitenlandse astronauten samen in het Chinese ruimtestation zien", liet een bestuurder van het Chinese ruimtevaartprogramma eerder weten.

Het land heeft nog meer grote plannen op ruimtevaartgebied. Vorig jaar zette het al een rover neer op Mars en in 2033 wil het ook een bemande landing op de 'rode planeet' uitvoeren. In 2019 zette China als eerste land ooit een ruimtevaartuig op de verre kant van de maan.