WhatsApp werkt aan een functie waarmee gebruikers verzonden tekstberichten kunnen aanpassen. Dat beweert de doorgaans goed geïnformeerde website WABetaInfo.

De berichtendienst werkte vijf jaar geleden ook al aan die mogelijkheid, maar besloot de functie uiteindelijk niet te introduceren. Daar zou nu verandering in komen.

Een screenshot van de functie op WABetaInfo toont de functie. Hoelang gebruikers de tijd krijgen om hun tekstbericht aan te passen, bijvoorbeeld omdat er een spelfout in staat, is onduidelijk.

WABetaInfo gaat er vooralsnog van uit dat gebruikers niet kunnen zien wat er precies is aangepast in een bericht. Maar dat kan op een later moment nog wel veranderen, omdat de functie nog in ontwikkeling is.

De site benadrukt dat het screenshot is gemaakt vanaf een Android-telefoon, maar dat de functie ook voor iOS en desktop beschikbaar moet komen. Of en wanneer de mogelijkheid definitief wordt uitgerold, is onduidelijk. Vermoedelijk wordt de functie eerst onder een selecte groep gebruikers getest.