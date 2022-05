Jort Kelder gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter waaruit bleek dat Google en Twitter niet aansprakelijk zijn voor nepadvertenties. In die advertenties worden namen en foto's van bekende Nederlanders gebruikt om mensen te verleiden tot een investering in cryptovaluta's. Dat bevestigen zijn advocaten Matthijs Kaaks en Otto Volgenant dinsdag aan persbureau ANP na berichtgeving van Shownieuws.

In een verklaring schrijven de juristen dat "de actieve bemoeienis van Google en Twitter bij het verspreiden van malafide advertenties maakt dat zij daarvoor verantwoordelijk gehouden kunnen worden".

Ze vinden dat de platformen het mogelijk maken om advertenties te verspreiden die eruitzien als nieuws en daardoor niet herkenbaar zijn als reclame. De rechtbank is daaraan voorbijgegaan, aldus de advocaten.

"En het is juist zo belangrijk, vooral ook omdat zowel Google als Twitter anoniem adverteren toestaat. Dat betekent dat niemand zou kunnen worden aangesproken voor de onrechtmatige bitcoinadvertenties, en dat is natuurlijk onacceptabel. Google en Twitter hebben hier een eigen verantwoordelijkheid."

De rechter oordeelde twee weken geleden dat de techbedrijven niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de advertenties waarin bekende Nederlanders zogenaamd mensen oproepen om in virtueel geld te investeren. Volgens de rechter zijn de makers van de berichten verantwoordelijk voor de reclameboodschappen via Google en voor de tweets op Twitter.

Google en Twitter doen genoeg om dit verschijnsel tegen te gaan en daarom valt hen niets te verwijten, aldus de rechtbank. Kelder en zijn advocaten lieten toen al weten het daar niet mee eens te zijn.