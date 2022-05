Het ministerie van Justitie en Veiligheid waarschuwt dinsdag op Twitter voor e-mails die zogenaamd door de Rijksoverheid zijn verstuurd. In werkelijkheid gaat het om phishingmails waarmee criminelen proberen slachtoffers geld afhandig te maken, door zich voor te doen als iemand anders.

Volgens het ministerie gaan er momenteel "veel e-mails" rond, maar een specifiek aantal is niet bekendgemaakt. In de mail staat dat de ontvanger "in aanmerking komt voor een terugbetaling op de jaarlijkse verzekeringskosten".

Een voorbeeld van zo'n e-mail laat zien hoe zo'n bericht eruitziet. Zo is het logo van de Rijksoverheid bijgevoegd, wat mensen moet overtuigen van de echtheid van het bericht. In de tekst staat dat "uit recent onderzoek is gebleken" dat de ontvanger "zijn jaarlijkse terugbetaling nog niet heeft teruggevraagd". Vervolgens wordt een bedrag genoemd dat zou worden teruggestort.

Onderaan de mail is een link te vinden die mensen moeten volgen, maar via die weg wordt juist geprobeerd om geld van ontvangers te stelen.

Naast dat het erop aandringt de link niet te volgen, raadt het ministerie aan om phishingmails te melden bij de Fraudehelpdesk.