Google brengt zijn nieuwe Chromecast met Google TV officieel in Nederland op de markt. Met het kleine apparaatje, dat achter in de tv wordt gestopt, kunnen mensen apps van streamingdiensten als Netflix, HBO Max en Videoland gebruiken.

De Chromecast met Google TV werd in 2020 al in verschillende landen uitgebracht en was via enkele importeurs in Nederland ook al te krijgen. Nu brengt Google hem zelf officieel uit in het land.

Het verschil met oudere Chromecasts is dat de nieuwe niet alleen gebruikt kan worden om beelden vanaf een smartphone of tablet naar de televisie te streamen. Het kastje bevat zelf voor het eerst een complete tv-interface met videodiensten. Ook kunnen gebruikers zelf apps installeren. Volgens Google zijn er inmiddels 6.500 apps en diensten beschikbaar.

Google levert ook voor het eerst een afstandsbediening om door Google TV te navigeren. De afstandsbediening heeft knoppen voor Netflix en YouTube. Daarnaast is er een knop voor Google Assistent. Door die in te drukken, is het mogelijk om bepaalde films of series op te zoeken.

Ook kan de Chromecast aan verschillende slimme apparaten van Google gekoppeld worden. Zo is de afstandsbediening eveneens te gebruiken om lampen te dimmen of beelden van de slimme Nest-deurbel op de tv te tonen.

De Chromecast biedt beelden in 4K-resolutie en 60 beelden per seconde. Daarnaast is er ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Audio. Het apparaat is vanaf dinsdag 9.00 uur te koop in de Google Store voor 69,99 euro. Vanaf 21 juni verschijnt hij ook bij BCC, bol.com, Coolblue en MediaMarkt.