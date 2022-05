Het is nog onbekend of het gebruik van Googles dienst voor websitestatistieken Google Analytics toegestaan blijft in Nederland. Een onderzoek van privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is inmiddels afgerond, maar een conclusie volgt "in de loop van dit jaar", zegt een woordvoerder van de AP tegen NU.nl.

Met Google Analytics kunnen websitebezitters bijvoorbeeld het aantal bezoekers zien. De software maakt ook inzichtelijk op welke manier bezoekers op de sites zijn gekomen.

Mogelijk voldoet Google Analytics niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet. Eerder concludeerde een Oostenrijkse toezichthouder al dat de software niet aan de regels voldoet. Het programma zou persoonsgegevens van Oostenrijkse gebruikers, zoals IP-adressen, naar Google in de Verenigde Staten sturen.

In Frankrijk luidde het oordeel van toezichthouder CNIL hetzelfde. Een Franse websitebeheerder kreeg een maand de tijd om alsnog aan de wetgeving te voldoen of om helemaal te stoppen met Google Analytics.

De Autoriteit Persoonsgegevens onderzocht sinds begin dit jaar twee websites van Nederlandse aanbieders die gebruikmaken van Google Analytics. Het is onbekend om welke websites het gaat. Het onderzoek is inmiddels afgerond en er is een rapport opgesteld.

De toezichthouder trekt nog geen conclusies. "De resultaten liggen bij de afdeling Handhaven van de AP", zegt de woordvoerder. "Die afdeling controleert het onderzoek en geeft de onderzochte websites en Google de kans om te reageren. Vervolgens beslist Handhaven over eventuele sancties, maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen."

Mogelijk verbod heeft grote gevolgen

"Let op: gebruik Google Analytics mogelijk binnenkort niet toegestaan", schrijft de AP in een online handleiding. Mocht het echt zover komen, dan heeft dat grote impact op Nederlandse websites, zoals webwinkels. "Vrijwel alle webshops en websites maken gebruik van de gratis tool Google Analytics om het verkeer op hun website te analyseren", zegt directeur Marlene ten Ham van webwinkelvereniging Thuiswinkel.org.

Met de data van Google Analytics kunnen webshops onder meer klantervaringen verbeteren, zegt Ten Ham. Een verbod zou betekenen dat webwinkels massaal niet meer aan de wet voldoen. Daarmee bestaat de kans dat ze het risico lopen hoge boetes te ontvangen.

Beheerders kunnen stokje steken voor datadeling met VS

Google heeft zich in een blogbericht al eens verdedigd door te zeggen dat organisaties zelf bepalen welke data ze verzamelen en hoe die worden verwerkt. Gegevens worden standaard naar Amerikaanse servers verzonden, maar gebruikers van Analytics kunnen zelf uitschakelen dat dat gebeurt.

De Franse privacywaakhond zei dat Google Analytics inderdaad maatregelen heeft voor betere controle op het delen van gegevens, maar niet genoeg om de toegankelijkheid van Amerikaanse inlichtingendiensten uit te sluiten.

Of de AP uitspraken van privacywaakhonden in andere Europese landen opvolgt, is nog niet bekend. De toezichthouder zegt de zaak wel te bespreken in de European Data Protection Board, waarin Europese privacytoezichthouders zijn verenigd.

"We kijken wel hoe anderen het doen, want het is zonde om allemaal op eigen houtje het wiel opnieuw uit te vinden", zegt de woordvoerder van de AP. "Maar we hebben natuurlijk ook te maken met het nationale recht."

De directeur van Thuiswinkel.org zegt dat nieuwe afspraken tussen de Europa en de VS hard nodig zijn om het probleem van datadeling tussen de continenten op te lossen. Het zogeheten Privacy Shield beschermde persoonsgegevens van Europeanen, maar die werd in 2020 ongeldig verklaard. Nieuwe afspraken zijn onderweg. "Een andere oplossing is dat Google zijn dienstverlening aanpast en geen gegevens meer uitwisselt met de VS", vult Ten Ham aan.