De overheid stelt het versturen van het NL-Alert-testbericht een week uit vanwege Tweede Pinksterdag. Het alarmsysteem moet alle inwoners van Nederland kunnen waarschuwen bij noodsituaties.

Elk half jaar verstuurt de overheid een testbericht om te kijken of het systeem naar behoren werkt. Dit gebeurt meestal op de eerste maandag in juni en december.

Maar omdat Tweede Pinksterdag op de eerste maandag in juni valt, stelt de overheid de test een week uit. Het bericht wordt nu op maandag 13 juni om 12.00 uur verzonden.

Via het NL-Alert-systeem worden burgers gewaarschuwd als er bijvoorbeeld een aanval van een buitenlandse mogendheid plaatsvindt. Het systeem kan ook worden ingezet bij lokale calamiteiten als een gaslek of een grote natuurbrand.

Het NL-Alert is in principe ingericht voor burgers met een mobiele telefoon. Als het geluid van je telefoon aan staat, is bij het ontvangen van het bericht een hard alarmgeluid te horen.

Inwoners zonder mobiele telefoon ontvangen het bericht niet. Wel wordt het NL-Alert ook op steeds meer openbare plekken getoond, zoals op bushaltes en reclameborden.