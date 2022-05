De Samsung Galaxy A-serie is al langer een populaire keuze onder consumenten die met hun smartphone niet het onderste uit de kan hoeven halen. Maar de nieuwe Samsung Galaxy A53 en A33 krijgen stevige concurrentie uit onverwachte hoek: hun eigen voorgangers.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide review van de Samsung Galaxy A33 5G en A53 5G op Tweakers.

De afgelopen jaren heeft Samsung een vaste aanpak als het op de A-serie aankomt: weinig fratsen, goede camera. Zeker de A52 uit 2021 was een echte hit. Het toestel had stereoluidsprekers, een relatief luxe camerasysteem, een goed oledscherm, fijne software en zelfs een IP67-classificatie voor waterdichtheid. Dit toestel werd een paar maanden later gevolgd door de A52s, die een nog nét wat snellere chipset bezat. Volgens BestGetest is de A52s zelfs de beste goedkope smartphone.

De A53 heeft dus een reputatie hoog te houden en Samsung zet in op dezelfde pluspunten: de waterdichte behuizing, een 64-megapixelcamera, een 120Hz-oledscherm en de belofte voor nog jaren updates. Het toestel verscheen twee maanden geleden met een introductieprijs van 450 euro, maar is tegenwoordig al voor 250 euro beschikbaar.

De A53 is niet de enige 'opvolger' van de A52-serie. Dit voorjaar verschijnt namelijk ook de goedkopere Galaxy A33, een telefoon die over dezelfde chipset en waterdichte behuizing als het duurdere model beschikt. Op papier zouden de camera en het scherm aan kwaliteit inleveren, maar daarmee is de A33 alsnog beter voorzien dan sommige concurrenten. Ook belangrijk: het toestel is voor minder dan 300 euro verkrijgbaar. Reden voor ons om de A53 en A33 samen op de pijnbank te leggen.

Mooie beelden, vreemde kleuren

Beide telefoons hebben vier camera's aan de achterkant en eentje aan de voorkant. Dat klinkt indrukwekkend, maar onthoud dat dit soort midrangetoestellen wel vaker met allerlei extra camera's komen die in de praktijk weinig nut hebben. Ook de Galaxy A53 en A33 maken zich hier schuldig aan: de vierde camera is een dieptesensor die met zijn 2 megapixel maar weinig bijdraagt.

Waar Samsung wel hoge ogen mee gooit, is de optische beeldenstabilisatie. Er zijn maar weinig andere telefoons onder de 400 euro waarmee je automatisch schokken uit je video opnames kunt halen of 's nachts een langere sluitingstijd kunt gebruiken zonder dat minieme bewegingen een wazige foto garanderen.

Over de gehele linie is de cameraopstelling van de A33 net een tikje minder dan bij de A53, maar de kwaliteit is nog steeds zeer verdienstelijk. De veranderde beeldverwerking van de hoofdcamera levert fraaiere nachtfoto's op, maar we zijn niet te spreken over de overdreven verzadigde kleuren bij foto's die we overdag maakten. De telefooncamera's van Samsung hebben wel vaker een verzadigd kleurentablet, maar de Galaxy A53 maakt de lucht zó knalblauw en het gras zó groen dat het ons aan deed denken aan een Teletubbie-landschap.

Anders is niet altijd beter

De kleurkwaliteit van de camera is niet de enige twijfelachtige verandering die Samsung in de Galaxy A53 en A33 heeft doorgevoerd. Een ander groot verschil is de overstap van de Snapdragon-chips, zoals de Snapdragon 778G in de A52s naar Samsungs eigen Exynos-chips. Zowel de A53 als A33 beschikt over een Exynos 1280, wat betekent dat de A33 in onze tests precies even snel uitkwam als de A53. Dat is voor de A33 een duidelijke verbetering ten opzichte van de A32, maar deze nieuwe hardware heeft een keerzijde. Deze Exynos 1280 is namelijk bepaald niet sneller dan de Snapdragon-soc's, waardoor de A53 slechter presteert dan zijn voorgangers.

Ook vinden we het jammer dat de Galaxy A33 geen koptelefoonaansluiting van 3,5 millimeter meer heeft, iets wat op de A32 nog wel gewoon te vinden was. Dat beide telefoons zonder oplader geleverd worden, verdient ook geen schoonheidsprijs.

Dat brengt ons bij het grootste struikelblok van de A53 en A33, namelijk de concurrentie uit eigen hoek. Op dit moment kost een Galaxy A53 nog slechts enkele tientjes meer dan de oudere Galaxy A52s, een telefoon die de nieuwere A53 en A33 met zijn snellere processor nog steeds een stapje voor is.

Vooral de Galaxy A33 heeft moeite om uit de schaduw van de A52s te stappen. De A33 is op dit moment het duurdere model, maar alle A52-toestellen hebben een geavanceerdere camera en met de A52 5G of A52s krijg je daar ook nog eens een beter scherm en snellere processor bij.

Vergeleken met andere telefoonmerken heeft Samsung met de Galaxy A53 en A33 mooi werk afgeleverd. Beide toestellen beschikken over een uitstekend scherm, een prettig no-nonsensedesign, een bovengemiddeld goede camera en in het geval van de Galaxy A53 ook een relatief lange accuduur. Tel daar de waterdichte behuizing, optische beeldstabilisatie en de mogelijkheid tot filmen in 4K bij op, en je hebt een prima toestel voor een zachte prijs.

Toch kunnen wij deze telefoons niet als aanraders bestempelen, tenminste niet zolang Samsungs eerdere modellen nog makkelijk verkrijgbaar zijn. Dat kan in de toekomst veranderen: de nieuwe toestellen zullen dan ongetwijfeld nog meer in prijs zakken, terwijl de A52-serie een keer uitverkocht raakt. Maar op dit moment verliest Samsung het met deze telefoons van zichzelf.