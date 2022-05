Een is een app die je helpt met het stopzetten van je parkeerapp en Instagram krijgt een nieuwe stijl. Dit zijn de apps van de week.

ParkEnd

ParkEnd is een handige app uit Nederland voor als je weleens vergeet je parkeerapp uit te zetten. Tegenwoordig betalen we steeds vaker voor parkeren via een app, maar je betaalt onnodig als je deze niet stopt wanneer je weer wegrijdt.

De gratis app ParkEnd activeer je direct na het parkeren. Zodra de app ziet dat je terug bent op de plek waar je de app hebt geactiveerd, krijg je een melding met een herinnering dat je de parkeerapp nog moet stoppen. Als dat niet genoeg is, is het ook mogelijk om een aanhoudend alarm in te stellen.

De app is gratis te downloaden en te gebruiken, maar bevat wel advertenties. Er is geen optie om deze reclame te verwijderen met een aankoop.

Download ParkEnd voor iOS (gratis).

Be Funny Now!

Met de game Be Funny Now! kun je erachter komen hoe grappig je werkelijk bent, door het tegen je vrienden of tegen wildvreemden op te nemen. Samen moet je op een komische manier dezelfde vraag beantwoorden, door iets te typen of een tekening te maken.

Bijvoorbeeld: 'Teken een pizza met je favoriete ingrediënten' of 'De reden waarom de Nintendo 64-controller drie grepen had, was omdat…'. Iedereen krijgt dan beperkt de tijd om daar een antwoord op te verzinnen.

De groep beoordeelt elk antwoord via een emoji, zoals een boos gezichtje of een lachend gezichtje met tranen in de ogen. Ook kun je gouden rozen gooien als je het echt heel goed vond, of tomaten als het slecht was. Rozen en tomaten moeten wel eerst gekocht worden.

Be Funny Now! is verder gratis te spelen. De game is alleen in het Engels verkrijgbaar, maar als je met vrienden speelt, kun je de antwoorden natuurlijk gewoon in het Nederlands geven.

Download Be Funny Now! voor Android of iOS (gratis).

Instagram

Instagram ziet er voor sommigen een klein beetje anders uit en voor anderen lijkt het een compleet andere app. Voor iedereen introduceert het bedrijf een eigen nieuw lettertype: Instagram Sans. Dit lettertype is geïnspireerd door het Instagram-logo.

Instagram hoopt dat gebruikers het lettertype in de Stories gebruiken, om deze video's te onderscheiden van TikTok-video's. Interessant is dat de stijl ook werkt in onder andere Arabisch, Thais en Japans schrift.

De grote verandering is alleen voor sommigen zichtbaar, want Instagram test een nieuwe manier om de feed af te beelden. Alle foto's en video's die geplaatst worden als berichten vullen plots het hele scherm. Dat betekent mogelijk het einde van de vierkante foto's in de app. De verandering kan op veel kritiek rekenen, dus het is niet zeker dat deze update blijvend is.

Download Instagram voor Android of iOS (gratis).

Instagrams nieuwe look Instagrams nieuwe look Foto: Instagram