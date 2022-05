Google Drive-gebruikers kunnen voortaan bestanden knippen en plakken met hun toetsenbord in de Chrome-webbrowser. Hierdoor kunnen bestanden sneller worden verplaatst naar andere locaties in Drive, meldt Google in een blog.

Eerst was het knippen en plakken van bestanden in Drive alleen mogelijk met de muis. Je kunt ook bestanden met de muis naar de gewenste locatie slepen.

Google schrijft dat je voor de webversie van Drive dezelfde sneltoetscombinaties kunt gebruiken als voor Windows en Mac. "U kunt nu de sneltoetsen ctrl+C (of cmd+C voor Mac), ctrl+X en ctrl+V gebruiken om Google Drive-bestanden te kopiëren, te knippen en te plakken in uw Chrome-browser", schrijft het bedrijf. De functie laat de gebruiker ook links naar bestanden in Google Documenten-bestand plaatsen.

De functie wordt gefaseerd uitgerold, dus is nog niet voor iedere gebruiker beschikbaar. De uitrol van de update is donderdag van start gegaan en kan een week duren. Of de functie uiteindelijk ook beschikbaar wordt gemaakt voor de webversie van Google Drive in andere browsers, zoals Firefox en Safari, is niet bekend.