Je gaat er natuurlijk niet van uit dat je het ooit nodig hebt, maar als je tóch in een noodsituatie komt, is het fijn als je snel om hulp kunt vragen. Met deze tips bereid je jouw telefoon voor om een SOS-bericht te sturen.

De meeste moderne telefoons zijn voorzien van een SOS-systeem. Daarmee kun je met een snelle knoppencombinatie om hulp seinen.

Zo kun je ook naar 112 bellen als je niet in de gelegenheid bent om op je scherm te kijken. Ook kun je vrienden of familie op de hoogte brengen. Je kunt zelfs automatisch je locatie laten verzenden, zodat je contacten weten waar ze je kunnen vinden.

SOS op iOS

Als je een iPhone 8 of een nieuwer model hebt, vind je deze optie in de instellingen onder 'SOS-noodmelding'. Hier kun je kiezen hoe je het noodsignaal wilt laten afgaan: door vijf keer snel op de knop aan de zijkant te drukken, of door de zijknop en volumeknop ingedrukt te houden.

Bij beide opties wordt een aftelklok gestart en klinkt een alarm. Als je de klok niet afbreekt, belt je smartphone daarna met 112.

Om vrienden of familie als noodcontacten toe te voegen, ga je naar de app 'Gezondheid' en tik je op je profielfoto. Daar ga je via 'Medische ID' naar 'Wijzig' en tik je op het plusje onder je SOS-contactpersonen om iemand uit je contactenlijst toe te voegen.

Nadat je via het SOS-signaal met de hulpdiensten hebt gebeld, krijgen deze noodcontacten een sms'je met daarin jouw locatie. Telkens wanneer jij je verplaatst, krijgen zij een update. Zo kunnen ze je opsporen of je locatie met de politie delen.

SOS op Android

Op Android-telefoons is het zoals vaak iets ingewikkelder. Waar je de SOS-instellingen precies vindt, hangt af van het merk en type smartphone. Sommige oudere toestellen hebben de optie misschien niet eens. In dat geval zul je een app uit de Play Store moeten gebruiken (zoek op 'SOS').

De kans is groot dat je de SOS-functies tussen je instellingen vindt. Heb je een van de populaire Samsung-telefoons? Dan ga je via de instellingen naar 'Veiligheid en noodsituaties'. Hier kun je de optie 'SOS-berichten verzenden' inschakelen.

Je krijgt dan de optie om contactpersonen toe te voegen aan je noodnummers. Deze noodnummers krijgen automatisch bericht als je drie of vier keer op de aan/uit-toets drukt. Je kunt er ook voor kiezen om een foto en geluidsfragment mee te sturen. Bij sommige Android-telefoons vind je hier ook de optie om de hulpdiensten te bellen door vijf keer snel op de knop te drukken.

Daarnaast kun je met 'Contacten noodgevallen' personen toevoegen die je altijd kunt bellen, zelfs wanneer je telefoon vergrendeld is. Ook kun je bij 'Medische gegevens' belangrijke informatie over jezelf invoeren, zoals je bloedgroep of allergieën. Zo kunnen hulpdiensten in een noodsituatie altijd toegang krijgen tot jouw gegevens, ook als je zelf niet in staat bent om je telefoon te ontgrendelen.