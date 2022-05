Bij de release van de PlayStation VR2-headset komen meer dan twintig spellen beschikbaar, heeft Sony vermeld in een presentatie voor investeerders. Om welke games het precies gaat, is niet bekend.

Het bedrijf meldt dat de VR-spellen in het aanbod worden gemaakt door onder meer Sony's eigen studio's en onafhankelijke partijen.

Het is nog niet bekend welke spellen vanaf de release beschikbaar zijn voor de VR2-headset, maar in de presentatie is een afbeelding van Horizon Call of the Mountain te zien. Dat is een spin-offgame van de Horizon-serie. Het nieuwste deel daarvan, Horizon Forbidden West, kwam in februari van dit jaar uit.

Sony heeft nog geen releasedatum van de PlayStation VR2 genoemd. De headset kan beelden 90 tot 120 keer per seconde verversen en krijgt een hogere resolutie dan zijn voorganger.