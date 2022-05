Miljardair Elon Musk wordt aangeklaagd door een groep Twitter-investeerders. Zij vinden dat hij de beurskoers van het bedrijf heeft gemanipuleerd.

Musk is al akkoord met het bestuur van Twitter om het bedrijf voor 44 miljard dollar (ruim 42 miljard euro) te kopen en van de beurs te halen. Onlangs kondigde hij echter aan de deal te pauzeren, omdat hij eerst meer duidelijkheid wil over het aantal spamaccounts op het sociale medium.

In de aanklacht, die is ingediend bij een rechter in Californië, staat dat Musk dit expres heeft gedaan om twijfel te zaaien over of hij Twitter nog wel wil kopen. De beurswaarde van het bedrijf zakte vervolgens met 8 miljard dollar, waardoor hij opnieuw over de aankoopprijs zou kunnen onderhandelen.

Volgens de investeerders is het gedrag van Musk illegaal. Ook zou het ingaan tegen de contractuele voorwaarden van de deal, waarmee hij heeft ingestemd. Twitter en Musk hebben nog niet op de aanklacht gereageerd.

De rechtszaak is gestart door een kleine groep aandeelhouders. Ze eisen een schadevergoeding, die moet worden verdeeld onder iedereen die aandelen van het bedrijf bezit.