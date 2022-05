De in Nederland geproduceerde game Horizon Zero Dawn krijgt een eigen serie op Netflix. Ook komen er tv-shows van de spellen God of War en Gran Turismo, kondigde Sony donderdag aan tijdens een presentatie met investeerders.

Horizon Zero Dawn speelt zich af in een open wereld vol fictieve flora en mechanische fauna. In de game besturen de spelers de jager Aloy in haar missie om de wereld te verkennen. Het spel verscheen in 2017. Eerder dit jaar kwam opvolger Horizon Forbidden West op de markt.

Sony heeft verder nog geen details gegeven over de serie, behalve dat deze gemaakt wordt voor Netflix. Het is nog onduidelijk wanneer de afleveringen verschijnen en of deze grotendeels het verhaal van de game zullen volgen.

Het bedrijf kondigde daarnaast aan dat er wordt gewerkt aan een serie op basis van de populaire action-adventuregame God of War, die op Amazon Prime Video moet verschijnen.

Daarnaast is er nog een derde serie in de maak over het racespel Gran Turismo. Het is nog niet bekend op welk platform die tv-show moet verschijnen.

Sony focust zich al langer op het omzetten van games naar series of films. Zo werkt HBO momenteel aan een tv-show die is gebaseerd op het zombiespel The Last of Us en komt er ook een film over actiespel Ghost of Tsushima.