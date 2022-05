Apple wil de productie van de iPhone dit jaar ongeveer gelijk houden aan die van 2021. De techgigant is voorzichtig, omdat het bedrijf rekent op meer uitdagingen voor de smartphonemarkt, meldt persbureau Bloomberg donderdag.

Apple vraagt zijn leveranciers om zo'n 220 miljoen iPhones te produceren. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar, verklaren ingewijden tegen het persbureau. Kenners hadden voor dit jaar gerekend op 240 miljoen iPhones, mede door de introductie van de iPhone 14 komende herfst.

De smartphonemarkt kende een moeilijke start van het jaar. Het aantal verscheepte smartphones daalde in het eerste kwartaal met 11 procent. Dat was de grootste afname sinds het begin van de coronapandemie ruim twee jaar geleden.

De hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en verstoringen in de toeleveringsketen dreigen de verkoop van smartphones ook in de rest van 2022 onder druk te zetten.

Apple wilde geen commentaar geven op de vooruitzichten, die de komende maanden nog kunnen veranderen. Apple maakt zijn eigen productiedoelstellingen niet bekend en geeft sinds 2019 ook geen aparte verkoopcijfers meer van de iPhone.

Het technologiebedrijf waarschuwde al wel dat leveringsproblemen de verkopen in het huidige kwartaal met 4 tot 8 miljard dollar (3,7 miljard tot 7,5 miljard euro) zullen drukken.