Miljardair Elon Musk is van plan om een groter deel van de overnamesom van Twitter voor eigen rekening te nemen. Hij wil nu 33,5 miljard dollar uit eigen zak betalen, blijkt uit documenten die zijn ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Musk bereikte eerder een akkoord met Twitter om voor 44 miljard dollar (ruim 41 miljard euro) het bedrijf over te nemen. Aanvankelijk zou hij daarvan 27,25 miljard uit eigen zak betalen.

Uit de documenten blijkt nu dat Musk de plannen heeft laten vallen om zijn aankoop gedeeltelijk te financieren met een lening die is gekoppeld aan zijn belang in Tesla. Hij zal daardoor zelf 6,25 miljard dollar aan extra financiering moeten regelen, dus in totaal 33,5 miljard dollar.

Om de overname te financieren zoekt Musk ook hulp bij anderen. Zo is hij in gesprek met Twitter-oprichter en voormalig topman Jack Dorsey en andere aandeelhouders om de overname te helpen financieren.

De deal tussen Musk en Twitter is overigens onlangs in de wacht gezet. Dat deed hij omdat hij meer duidelijkheid wil over het aandeel nepaccounts op het sociale medium.