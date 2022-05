Het ruimtevaartuig Starliner van Boeing is veilig op aarde geland. De capsule vloog eerst boven de Stille Oceaan, stak toen Mexico over, om vervolgens te landen op de White Sands Missile Range in de Amerikaanse staat New Mexico.

Met de goede landing is een einde gekomen aan een succesvolle onbemande testvlucht die zes dagen duurde. De Starliner was ruim vier dagen aangemeerd bij het internationale ruimtestation ISS.

Met deze geslaagde vlucht is een belangrijke stap gezet voor Boeing. Waarschijnlijk volgt eind dit jaar of begin volgend jaar de eerste bemande vlucht van de Starliner.

Twee eerdere pogingen voor een vlucht mislukten. In 2021 werd een geplande lancering van de Starliner uitgesteld wegens technische problemen. In 2019 slaagde Boeing er wel in het toestel te laten opstijgen, maar door softwareproblemen kon de Starliner toen niet het ISS bereiken en moest hij na 48 uur in de ruimte terugkeren naar de aarde.

Boeing heeft net als concurrent SpaceX van Elon Musk een contract met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA om bemanningen en voorraden naar het ISS te vliegen. SpaceX heeft al vier van die missies succesvol uitgevoerd.