Het Russische socialemediabedrijf VK heeft woensdag een eigen appstore uitgebracht. Die moet de online winkels van Apple en Google gaan vervangen.

Grote techbedrijven hebben sinds de oorlog in Oekraïne de toegang tot hun appwinkels geblokkeerd in Rusland. Zo kunnen gebruikers geen betalingen meer doen in de App Store van Apple en lopen zij er in de Play Store van Google tegenaan dat ze geen apps meer kunnen downloaden of updaten.

VK, dat vaak het Russische Facebook wordt genoemd, wil dit probleem omzeilen en heeft daarom een eigen appstore uitgebracht. De bètaversie van RuStore is sinds woensdag beschikbaar voor Android-gebruikers.

De online winkel is opgericht met de steun van het Russische ministerie van Digitale Ontwikkeling, Communicatie en Massamedia. Ook het Russische technologiebedrijf Yandex, investeerder Sberbank en cyberbeveiligingsbedrijf Kaspersky Lab waren betrokken bij de ontwikkeling.

Volgens VK zijn er op dit moment meer dan honderd apps beschikbaar. Het gaat om onder meer enkele overheidsdiensten. Het is de bedoeling dat er dagelijks nieuwe apps worden toegevoegd.