Agenten hebben maandag een achttienjarige vrouw opgepakt uit de gemeente Buren voor heling, meldt de politie woensdag. Ze had een filmpje op TikTok geplaatst waarin ze politiekleding droeg.

In de video danste de vrouw in een politiepolo op een nummer met daarin teksten als 'Haat tegen justitie dus fuck elke popo'.

Een agent uit Brabant, die zelf actief is op TikTok, werd getagd in het bericht van de vrouw. Na onderzoek kwam de politie uit bij haar adres. Daar is de vrouw maandag aangehouden. De polo is in beslag genomen.

De politie benadrukt dat misbruik en het onterecht in het bezit hebben van politiekleding strafbaar is. "Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat iemand in politiekleding ook daadwerkelijk werkzaam is bij de politie."

Hoe de vrouw aan de polo is gekomen, is niet duidelijk.