De Surface Laptop Studio van Microsoft is vooral een demonstratie van hoe een ideale laptop voor designers eruit zou moeten zien. Maar de verouderde chip kan de tekensoftware niet aan, waardoor het in de praktijk weinig zin heeft deze laptop te kopen.

Microsoft is er niet vies van om af en toe wat nieuws te proberen. Zo combineerde de Surface Book een grote tablet met een accu- en videokaartdock.

De nieuwste innovatie van het bedrijf ziet eruit als een gewone laptop, totdat je het scherm omklapt en je de laptop in een soort tekentableau transformeert. Volgens Microsoft is dat ideaal voor in je digitale atelier en de naam is dan ook toepasselijk: Surface Laptop Studio.

Niet zomaar een Surface

Microsoft heeft voor zijn Surface-producten een duidelijke ontwerpstijl en die zie je meteen terug als je de Surface Laptop Studio uit de doos haalt. De behuizing is van een grijze magnesiumlegering gemaakt, die Microsoft al sinds de Surface Pro 3 toepast. Het geheel is best zwaar voor een 14 inchlaptop (1,8 kilogram) en maakt, mede door dat gewicht, een stevige indruk.

Toch is de Laptop Studio niet 'gewoon' een Surface-laptop met een omklapscherm. Er is goed over de behuizing nagedacht en dat zie je als je haar van dichterbij bekijkt. De laptop heeft een 7 millimeter hoge basis die aan de zijkanten is geperforeerd: daar kan hij zijn hitte afvoeren.

Waar het natuurlijk om draait bij de Laptop Studio, is het scherm dat je op drie manieren kunt positioneren. Om te beginnen is het te gebruiken als een gewoon laptopscherm. Om het scherm anders te positioneren, kun je het scherm beetpakken en met je duimen druk uitoefenen op de rechterbovenhoeken. Zo kun je het rechtop zetten, tussen het toetsenbord en de touchpad in.

Klap je het scherm door, waarmee je het platlegt, dan kun je het gebruiken om op te tekenen. Dat kan met behulp van de Surface Slim Pen 2, die je er voor 120 euro los bij moet kopen. Ben je klaar met tekenen, dan kun je de pen onderaan de behuizing kwijt, waar ze magnetisch op haar plek blijft en bovendien contactloos wordt opgeladen.

Een etalage voor Windows

Microsoft is een gekke fabrikant als het op laptops aankomt. De Surface-producten zijn niet er niet alleen om verkocht te worden, maar dienen ook als uithangbord en etalage voor Windows. Misschien is dat ook de beste manier om naar de Surface Laptop Studio te kijken: als een laptop die bedoeld is voor demonstratie of inspiratie voor andere fabrikanten.

We zouden dit apparaat namelijk niet snel aanschaffen, en dat komt door de processor. Die processor is van Intels elfde generatie en is niet de efficiëntste, maar de grootste beperking zijn de vier cores die erin zitten. Microsoft had voor legio andere chips kunnen kiezen.

Waarom maken we zo'n punt van de processorsnelheid? Omdat de Surface Laptop Studio op creatieve gebruikers zoals tekenaars en ontwerpers gericht is, en omdat grafische software bij uitstek gebaat is bij een zo snel mogelijke processor, met zoveel mogelijk cores.

Wel een mooie laptop

Verder is de Laptop Studio een mooi apparaat. Het scherm werkt fijn dankzij de hoge helderheid, het hoge contrast en 120Hz-verversingssnelheid. Alleen de kalibratie had beter gemoeten, met het oog op het publiek waar hij voor gemaakt is.

De koeling is goed geregeld, want die maakt niet veel herrie. De magnesiumbehuizing is stevig en netjes afgewerkt, zoals we van Microsoft verwachten. Het omklappen van het scherm zal je met enig beleid moeten doen, maar de constructie voelt niet zwak aan.

Zo heeft de Laptop Studio alles in zich om een succes te worden - behalve een goede chip.

Dit is een ingekorte versie van een artikel dat eerder op Tweakers verscheen.