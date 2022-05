Dyson heeft een aantal prototypes van huishoudelijke robots getoond. Ze kunnen onder meer borden uit een vaatwasser halen, kinderspeelgoed opruimen en een stoel stofzuigen. De ontwikkeling van huishoudrobots wordt de komende jaren een belangrijke focus voor het bedrijf.

Het Britse bedrijf steekt de komende vijf jaar 2,75 miljard pond (zo'n 3,2 miljard euro) in robotica. Ook is Dyson van plan om zevenhonderd engineers aan te nemen. Het doel is een "autonoom apparaat maken dat in staat is om onder andere huishoudelijke taken uit te voeren".

Volgens Dyson kan zo'n apparaat tegen 2030 op de markt komen. Dyson heeft al langer plannen om meer te doen met robotica. In 2014 bracht het bedrijf zijn eerste robot uit: de Dyson 360 Eye-robotstofzuiger.

Dyson zegt zich te gaan richten op onder meer computervisie, machinelearning, sensoren en mechatronica. Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld "het grootste en geavanceerdste roboticacentrum van het Verenigd Koninkrijk" te creëren.