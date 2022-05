Apple heeft appontwikkelaars gewezen op veranderingen in de App Store waarmee gebruikers gemakkelijker hun accounts kunnen opheffen. De nieuwe regels zijn vanaf 30 juni verplicht.

Om apps te kunnen gebruiken, moeten mensen vaak een account aanmaken. Ook voor apps die je mogelijk niet vaak meer gebruikt. Apple wil het voortaan simpeler maken om die accounts direct vanuit de apps te verwijderen.

Op die manier ontvangen gebruikers geen ongewenste berichten meer van de app. Ook behoudt de ontwikkelaar geen informatie van mensen die de app niet meer gebruiken. Een app verwijderen is vaak niet de oplossing, omdat een account dan wel blijft bestaan.

Volgens de nieuwe regels moet de optie voor het opheffen van een account makkelijk te vinden zijn in een app. Het is niet genoeg om accounts tijdelijk af te sluiten of een account te deactiveren. Mensen moeten hun account en persoonlijke data volledig kunnen wissen.

De aanpassing stond aanvankelijk gepland voor 31 januari dit jaar, maar Apple zegt dat die deadline te krap was voor ontwikkelaars. Nu er herinneringen zijn uitgestuurd, verwacht het bedrijf geen verdere vertragingen.