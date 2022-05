Het Twitter-account van Beeple, de kunstenaar die onlangs een NFT-kunstwerk voor 69 miljoen dollar (64,3 miljoen euro) verkocht, is vorige weekend door hackers overgenomen. Ze plaatsen een link naar een oplichtingsite om volgers geld afhandig te maken. De hackers stalen op die manier zo'n 438.000 dollar, schrijft Business Insider.

Op het account van Beeple stond zondag een linkje, zogenaamd naar een loting voor NFT-kunst die Beeple samen met het modemerk Louis Vuitton had gemaakt. Maar via de link werd deelnemers cryptogeld afhandig gemaakt.

Het schadebedrag wordt geschat op 438.000 dollar, meldt Business Insider. Dat is omgerekend krap 410.000 euro.

Beeple, die in het echt Mike Winkelmann heet, kreeg zijn account later op zondag terug. In de tussentijd had een beveiligingsexpert van de cryptovalutadienst MetaMask volgers van Beeple gewaarschuwd voor de phishinglink. "Het account is gehackt om geld te stelen", schreef hij.

"Pas op allemaal", tweette Beeple bij zijn terugkeer. "Alles wat te mooi lijkt om waar te zijn, is oplichting."