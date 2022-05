SpaceX-president Gwynne Shotwell denkt dat de beweringen over grensoverschrijdend gedrag van Elon Musk niet kloppen. Dat schrijft ze in een mail naar SpaceX-werknemers. Vorige week kwam naar buiten dat SpaceX een stewardess zou hebben betaald om te zwijgen, nadat ze Musk van wangedrag had beschuldigd.

Shotwell schrijft in de mail dat SpaceX een zerotolerancebeleid voor grensoverschrijdend gedrag voert. "Ik geloof dat de beschuldigingen vals zijn", schrijft ze in de mail die door CNBC is ingezien. "Niet omdat ik voor Elon werk, maar omdat ik al twintig jaar met hem samenwerk en nog nooit iets heb gehoord of gezien wat op de beschuldigingen lijkt."

In 2016 zou Musk een stewardess hebben betast, bleek uit berichtgeving van Business Insider. Ook zou Musk zijn geslachtsdeel hebben getoond en een paard hebben beloofd in ruil voor een erotische massage.

Nadat de vrouw een officiële klacht had ingediend, omdat haar carrièrekansen volgens haar na het incident waren afgenomen, stelde SpaceX naar verluidt voor om haar arbeidsovereenkomst af te kopen. Zo betaalde het bedrijf 250.000 dollar (234.000 euro) op voorwaarde dat ze niets over de gebeurtenis naar buiten zou brengen.

Musk heeft de beschuldigingen weersproken. Hij noemde ze politiek gemotiveerd en zegt dat er "veel meer" achter het verhaal zit. "Als ik bij seksuele intimidatie betrokken zou zijn, zou het vreemd zijn als dit voor het eerst in mijn dertigjarige carrière aan het licht komt", zegt Musk tegen Business Insider.

Shotwell schrijft in haar mail dat dit soort beschuldigingen zeer serieus worden genomen. "Het maakt niet uit om wie het gaat", benadrukt ze. De topvrouw ging niet in op de vermeende betaling van 250.000 dollar.