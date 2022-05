De politie in Rotterdam meldt in de afgelopen maanden ruim honderd geldezels te hebben opgepakt. In totaal werd tot nu toe 27.000 euro terugbetaald aan slachtoffers.

Een geldezel is iemand die zijn of haar rekening laat gebruiken om geld van criminelen naar iemand anders over te maken of wit te wassen. Vaak wordt hij door criminelen benaderd via sociale media. Die schakelen geldezels in om zelf uit het zicht van politie en justitie te blijven.

De politie heeft de afgelopen maanden meerdere actiedagen gehouden. Van de ruim honderd personen kreeg 40 procent een werkstraf van gemiddeld 58 uur, van wie de helft met bijzondere voorwaarden zoals een meldplicht, toezichtstelling of (schuld)hulpverleningstraject.

Van de verdachten koos 20 procent ervoor om hun zaak voor de rechter te laten komen. In 10 procent van de gevallen werd een zaak voorwaardelijk geseponeerd. Wat er met de overige 30 procent van de verdachten is gebeurd, meldt de politie niet. Vermoedelijk lopen deze zaken nog.

Criminelen zoeken vaak doelbewust mensen op die kwetsbaarder zijn, meldt de politie. Het gaat bijvoorbeeld om personen die in geldnood zitten of een licht verstandelijke beperking hebben. Zij zijn extra vatbaar voor verleidingen en manipulatie, en overzien de gevolgen van hun acties niet altijd.

Bij een internationale actie werden eind vorig jaar al ruim achttienhonderd geldezels opgepakt, onder wie enkele honderden Nederlanders. In de regio Rotterdam ging het destijds om ruim tweehonderd personen.