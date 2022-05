Google Street View bestaat deze week vijftien jaar. De techgigant brengt daarom binnenkort nieuwe beelden uit van Circuit Zandvoort. Ook introduceert Street View dinsdag een nieuwe functie: je kunt teruggaan in de tijd.

Het is vanaf dinsdag mogelijk om terug te gaan in de tijd met Street View. Op zowel Android als iOS kun je beelden vergelijken die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Zo kun je bekijken hoe een plek is veranderd.

Ook gaat Google, naast de bestaande Street View-auto en -trekker, een nieuwe camera testen. Die is slechts zo groot als een kat, waardoor het apparaat makkelijker mee kan worden genomen naar een afgelegen eiland of een bergtop. De camera moet volgend jaar volledig in gebruik worden genomen.

Volgens Google staat Nederland op de twintigste plek van de meest bezochte landen op Street View. Mensen kijken vooral vaak naar het Anne Frank Huis en het Rijksmuseum, maar ook naar het circuit in Zandvoort.

De laatste keer dat de Street View-auto over het circuit ging, is echter al bijna twaalf jaar gelden. Google gaat daarom deze week nieuwe afbeeldingen maken, die in de loop van de zomer beschikbaar moeten zijn op de mappingdienst.

Meer dan 220 miljard beelden gemaakt

Volgens Google zijn er inmiddels meer dan 220 miljard afbeeldingen gemaakt in meer dan honderd landen en gebieden. De Street View-auto's hebben in de afgelopen vijftien jaar meer dan zestien miljoen kilometer afgelegd. Dat zijn vierhonderd rondjes om de aarde.

Sinds 2009 bevat Street View ook beelden van Nederland. Amsterdam, Rotterdam, Groningen waren destijds als eerste aan de beurt.