WhatsApp stopt op 24 oktober met de ondersteuning voor iPhones met de besturingssystemen iOS 10 en iOS 11. Als gevolg daarvan werkt de chatdienst na die datum niet meer voor de iPhone 5, de iPhone 5C en oudere telefoons van Apple.

Op dit moment meldt WhatsApp op de website al ondersteuning te bieden voor telefoons met iOS 12 of nieuwer. WABetaInfo schrijft dat deze ondersteuning eind oktober daadwerkelijk stopt voor oudere telefoons.

Vanaf dat moment werkt WhatsApp alleen nog op de iPhone 5S of nieuwere modellen. Mensen met een oudere iPhone die vanaf dat moment WhatsApp willen blijven gebruiken, moeten overstappen op een nieuwer exemplaar.

Toch zullen niet veel mensen nog een iPhone 5 of 5C gebruiken. De iPhone 5 verscheen in 2012 en de 5C een jaar later. Beide toestellen worden al jaren niet meer gemaakt.

Voor Android geldt dat WhatsApp werkt met versie 4.1 of nieuwer. Die versie van Android verscheen in 2012.